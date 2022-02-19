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Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

19.02.2022 11:46

Son dakika haber: KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında meydana gelen hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, nakliyeciler sitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında meydana gelen hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesindeki nakliyeciler sitesinde meydana geldi. TIR tamiri yapan 10 dükkanın bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanyana bulunan dükkanlara ve park halinde olan 3 TIR'a sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 3,5 saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Yangın nedeniyle meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri yanan 10 dükkan ve 3 TIR'da hasar tespit çalışması başladı. Dükkanları yanan esnafta polisin yaptığı çalışmayı izledi. Yapılan hasar tespit çalışması sonrası zarar miktarının ortaya çıkacağı bildirildi. Öte yandan ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

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Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı Sanayi sitesinde çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tır yandı Milas Gençlikspor Kulübü'nde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi Milas Gençlikspor Kulübü'nde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi

İtfaiye, Yangın, Anbar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YANGININ HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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