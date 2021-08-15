Belediye tarafından dün de bölgeye iş makinesi gönderildiği bildirildi.

Nallıhan Belediyesinin organize ettiği kampanya kapsamında hayırseverlerin destekleriyle toplanan malzemeler, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi nezaretinde araçlara yüklendi. Yardım malzemeleri, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Ankara 'nın Nallıhan ilçesinde belediye tarafından Bartın , Kastamonu ve Sinop 'ta sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

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