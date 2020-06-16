Son dakika haberi! Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti
Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan 15 dakikalık sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.
ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan 15 dakikalık sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.Nallıhan ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından dereler taştı, ana yollar da sular altında kaldı. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada ilçeye bağlı köylerde bulunan bazı evlerin yağış sonrası oluşan sel nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Nallıhan Belediyesi ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:15 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti - Son Dakika
Son Dakika Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp