Son dakika haber... Nallıhan'da bir ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Nallıhan'da bir ev alevlere teslim oldu
18.11.2020 16:47
Son dakika gelişmesine göre - Nallıhan'da bir ev alevlere teslim oldu Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
- Nallıhan'da bir ev alevlere teslim oldu
ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nallıhan'ın Nasuhpaşa mahallesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına anında müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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