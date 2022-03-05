Son dakika haberi | Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından şehit ailesine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından şehit ailesine ziyaret

05.03.2022 15:54
Son dakika haberi | Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından şehit ailesine ziyaret

Son dakika gündem haberi: Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, şehit babası Ramazan Arıcı'yı ziyaret etti.

Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Elagöz, şehit babası Ramazan Arıcı'yı ziyaret etti.

Elagöz, Nallıhan ilçesinde yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören şehit Vural Arıcı'nın babası Ramazan Arıcı'yı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Yusuf Durani Dinç'in de selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten Elagöz, şehidin ailesine kendilerinden bir istek ve talepleri olup olmadığını sordu.

Şehit ailelerini ve gazileri gözetmeye devam edeceklerini belirten Elagöz, "Hafta içi hafta sonu fark etmeden ziyaretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Şehit babası Ramazan Arıcı ise Elagöz'e teşekkür etti.

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Ramazan Arıcı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nallıhan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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