Son dakika haberi: Nallıhan Kaymakamlığından koronavirüs denetimleri - Son Dakika

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi de katıldı.

Kaymakamlıkça oluşturulan 8 dinamik denetim ekibinin ilçede aralıksız olarak denetimlerde bulundukları kaydedildi.

Nallıhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ederken, Kaymakam Ergün Baysal da denetimlere katılıyor.

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