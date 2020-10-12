Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor

12.10.2020 11:43
Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Güney Afrika ülkesi Namibia'da, bir grup çiftçi, doğal gübre olarak biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, pancar ve soğan yetiştiriyor.

Güney Afrika ülkesi Namibia'da, bir grup çiftçi, doğal gübre olarak biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, pancar ve soğan yetiştiriyor.

Namibia'nın başkenti Windhoek'in güney kısmına doğru yaklaşık 40 km uzaklıktaki çiftlikte tarım projesi yürüten çiftçi Marieke Voights, biyokömür kullanarak çölün ortasında havuç, patlıcan, pancar ve soğan yetiştirmeyi başardıklarını ifade etti. Voights, biyokömürle ürettikleri sebzelerin hayli besleyici olduğunu belirterek popüler bir organik gıda üreticisi haline geldiklerini söyledi.

ÜNİVERSİTEDEN BİYOKİMYACILARLA ÇALIŞIYORLAR

Namibialı çiftçiler, Namibia Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ile birlikte yürüttükleri tarım projesinde kullanılan biyokömürü, zararlı bir çeşit çalılık bitkisinden ürettiklerini belirtti. Voights yenilikçi projelerinin üniversiteden biyokimyacı uzmanların yardımıyla 80'den fazla aileyi barındıran çiftçilkte tam teşekküllü küçük ölçekli bir 'biyokömür üretim tesisi' kurduklarını ifade etti.


Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor
Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor

Güney Afrika, Windhoek, Çiftçi, Tarım, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor - Son Dakika Dünya

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Cengiz Ünder'in 45 dakikalık performansı, taraftarları mest etti Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor         
11:44
Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor         
11:03
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:52:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Namibia'da çiftçiler çölün ortasında biyokömür ile sebze yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei