Son dakika haberi! Narkotik köpekleri sayısız operasyonda başarıya koşuyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Narkotik köpekleri sayısız operasyonda başarıya koşuyor

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve bakanlık bürokratları katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, 110 dönüm arazi üzerinde faaliyet gösteren Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezinde narkotik birimlerinin yanısıra Özel Harekat Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin hem doğumları hem de branşlara göre eğitimlerinin yapıldığını kaydetti. Bakan Soylu, bu gibi birimlerde eğitim alan sertifikalı 451 eğitimli köpeğin narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarılı görev yaptığını vurguladı. Narkotik köpeklerinin operasyonlardaki başarılarını da anlatan Bakan Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde 42 ile yüzde 30 bandında seyretmektedir" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılan "Atmaca Operasyonu"nda "Zehir" isimli görev köpeğinin el yapımı patlayıcı tam infilak ettirileceği sırada teröristin üzerine atladığını, onu etkisiz hale getirdiğini ve bu hamlesiyle tam 42 personelin hayatını kurtardığını anlatan Bakan Soylu, "Son 3 yıl içerisinde meydana gelen 82 ölümlü vakada kayıp 16 ceset kadavra arama köpeklerimiz sayesinde bulunmuştur. Yine son 5 yıl içinde meydana gelen 330 kayıp vaka olayının 99'u koku molekülü iz takip köpeklerimizin yardımıyla aydınlatılmıştır" diye konuştu.

"ÇEVRE, DOĞA VE HAYVANLARI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE İLK ETAPTA 260 PERSONEL KURS GÖRECEK"

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelin kurs göreceğini söyleyen Bakan Soylu, "Keza bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı. Görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatların alımları da hemen gerçekleştirildi. Eğitimleri biter bitmez arkadaşlarımız sahaya ineceklerdir" şeklinde konuştu.

Yeni kurulan birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla "HAYDİ" isimli bir uygulamanın yazımına başlandığını da aktaran Bakan Soylu, "Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığımız birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da inşallah 1,5 ay sonra hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül - Erdinç Türkcan/İHA)

Süleyman Soylu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Narkotik köpekleri sayısız operasyonda başarıya koşuyor - Son Dakika
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