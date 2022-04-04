Son dakika haberi | Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 394 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 394 şüpheli yakalandı

04.04.2022 11:44
Son dakika haberi | Narkotik operasyonlarında bir haftada 5 bin 394 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Narkotik birimlerince Türkiye genelinde, bir haftada 5 bin 394 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde, bir haftada 5 bin 394 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5 bin 394 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 252 kilogram esrar, 3 kilogram skunk, 78 kilogram eroin, 91 kilogram metamfetamin, 61 bin captagon, 89 bin sentetik ecza, 12 bin ekstazi, 5 kilogram bonzai, 17 kilogram kimyasallar, 709 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram Afyon sakızı ile 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 lira ele geçirildi.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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