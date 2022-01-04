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Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı - Son Dakika

Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı

04.01.2022 15:01
Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı

Son dakika haberler: Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanırken şahıslardan 3'ünü çeşitli suçlardan 12 bin 305 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 19 şahıs yakalanırken şahıslardan 3'ünü çeşitli suçlardan 12 bin 305 lira para cezası uygulandı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 45.83 gram metamfetamin, 1.21 gram esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 540 paket kaçak sigara, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 43 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Çalışmalarda 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Şahıslardan 3'üne çeşitli suçlardan toplam 12 bin 305 lira idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı
Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı

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Para Cezası, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Narkotik operasyonlarında ceza yağdı - Son Dakika
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