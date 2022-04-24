Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada

24.04.2022 22:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda A.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan aramada; 20 gram eroin, 1.05 gram Metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili ekiplerce 6 şüpheli şahsa işlem yapılırken A.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada

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Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Son dakika haber | Sahur vakti uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika


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