Son dakika haberleri! Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

- Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu kamerada

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda A.Ö.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan aramada; 20 gram eroin, 1.05 gram Metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili ekiplerce 6 şüpheli şahsa işlem yapılırken A.Ö. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.