Son dakika haberi: Narkotik timlerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon - Son Dakika

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gençlerin uyuşturucu madde kullanımını ve satıcıların gençlere ulaşmasına engel olmak için zehir tacirlerine karşı yoğun çalışma başlatan narkotik timleri, il merkezindeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını belirlediler. Söz konusu eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 12 şahıs yakalandı. Bu şahısların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; kullanıma hazır 18.74 gramlık 19 ayrı jelatin pakette toplam 906,86 gram metamfetamin, 137 adet sentetik ecza, 3,71 gram esrar, satışa özel 2 bin adet şeffaf poşet, çok sayıda kapsül ele geçirildi.

Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 100 TL'ye el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan şahıslar tarafından kullanılan 2 araca 8 bin 236 TL trafik cezası uygularken, araçlardan bir tanesini de trafikten men ettiler.

Uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen 12 şahıs hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ÇORUM