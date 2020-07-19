Son dakika haberi: Narlıdere'de sel felaketlerinin önüne geçiliyor - Son Dakika

Buldan Yenicekent mahallesinde yoğun yağmur yağdığı zaman, yaşanılan sel felaketlerinin önüne geçmek için Narlıdere'de ıslah çalışmaları başladı.



Buldan Yenicekent Narlıdere bölgesinde her yoğun yağış ardından sel felaketiyle karşı karşıya gelen vatandaşların mağduriyetini gidermek için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bent yapımına başlandı. Yaklaşık 2700 metrelik alanda başlatılan çalışmada 100 adet bent oluşturmaya başlandı. Her yoğun yağıştan sonra bölgede sel felaketi yaşandığını ve mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Yenicekent Mahallesi Muhtarı Musa Çakır " Yıllardan beri çektiğimiz çile artık son bulacak. Araçların sürüklendiği, bağlarımızın sel sularından dolayı yaşanılan zararlar artık yaşanmayacak. Yapılan girişimler sonucunda, 2700 metrelik alanda yaklaşık 100 adet bent yapımına başlandı. Çalışmalar hızla ilerliyor. Tripolis antik kentinin yoluna kadar devam edecek projenin yılbaşına kadar tamamlanması bekleniyor. Artık yaşanılan mağduriyet son bulacak" dedi. - DENİZLİ