Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için... - Son Dakika

Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için...
23.03.2021 18:33
Son dakika haberler... NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.
NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.
Rusya, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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