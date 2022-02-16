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Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...

16.02.2022 21:42

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

- Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar'ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla...

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Jens Stoltenberg, Hulusi Akar, Türkiye, Milli, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüStoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla... - Son Dakika
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