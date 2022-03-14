Son dakika haberi! NATO, Litvanya'ya ilave asker gönderiyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! NATO, Litvanya'ya ilave asker gönderiyor

14.03.2022 15:53
Son dakika haberi! NATO, Litvanya'ya ilave asker gönderiyor

Son dakika haberine göre NATO'nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.

NATO'nun Litvanya'nın doğusuna ilave asker göndereceği bildirildi.

Litvanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "jeopolitik durumda meydana gelen değişikliklerin bir sonucu olarak" NATO'nun ülkeye binlerce ilave asker göndereceği belirtildi.

Açıklamada, takviye kuvvetlerin ülkenin Belarus sınırına yakın Pabrade, Kazlu Ruda ve Marijampole bölgelerinde kurulacak kamplara yerleştirileceği kaydedildi.

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Litvanya, Twitter, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! NATO, Litvanya'ya ilave asker gönderiyor - Son Dakika


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