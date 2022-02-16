Stoltenberg, "(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "(Rusya- Ukrayna krizi) Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmesi için çok geç değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Avrupa ülkelerinin savunma ilkelerine itiraz edip yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştığını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurma planımız yok" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Rusya için bir tehdit olmadığını ifade ederek, diyaloğa hazır olduklarını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırında Rus askeri yığınağı olacağını öngördüklerini ve bunun gerçekleştiğini belirtti.