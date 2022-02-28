Son dakika haberi... NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi... NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor

28.02.2022 12:41
Son dakika haberi... NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor

Bir son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri ve insani desteğini artırdığını bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda konuştuğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu ve halkının cesareti nedeniyle Zelenskiy'e takdirlerini ilettiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, hava savunma füzeleri, anti tank silahlarının yanı sıra insani ve mali yardımlarla desteklerini artırmaktadır." ifadesini kullandı.

Birçok üyesi aynı zamanda NATO içinde de bulunan AB, dün Ukrayna'ya 500 milyon avroluk askeri silah ve ekipman yardımı yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca bazı AB ülkelerinin Ukrayna'nın talebi üzerine bazı modellerdeki savaş uçaklarını bu ülkeye göndereceği bildirilmişti.

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... NATO ülkeleri Ukrayna'ya askeri desteği artırıyor - Son Dakika


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