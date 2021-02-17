Son dakika haberi... NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı - Son Dakika

Son dakika haberi... NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı

17.02.2021 16:39
Son dakika haberi... NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı, System.String[]

Son dakika haber: NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, başta NATO'nun Afganistan'daki misyonunun geleceği hakkında verilecek karar olmak üzere çeşitli konuları değerlendirmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, başta NATO'nun Afganistan'daki misyonunun geleceği hakkında verilecek karar olmak üzere çeşitli konuları değerlendirmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği iki günlük toplantıya ABD'nin yeni Savunma Bakanı Lloyd Austin de ilk kez katılıyor.

Toplantıda NATO'nun Irak misyonunun yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ittifakın gelecek yıllardaki politikaları hakkında hazırladığı "NATO 2030" girişimine ilişkin teklifler de değerlendirilecek.

Bu teklifler arasında caydırıcılık ve savunma faaliyetleri için NATO fonlarının artırılması, NATO'nun teknolojik gelişmişliğinin korunması, siyasi koordinasyonun geliştirilmesi, benzer düşünen ortaklarla iş birliği yapılması, ortaklar için eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğine uyum ile NATO'nun Stratejik Konsepti gibi konuları kapsıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi devralmasından sonraki ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda bu yıl Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da masada olacak.

Öne çıkan gündem maddesi Afganistan

Afganistan ve Irak konuları toplantının ikinci gününde ele alınacak. ABD'nin Taliban ile yaptığı ve 1 Mayıs'ta uluslararası askerlerin Afganistan'dan ayrılmasını öngören anlaşma çerçevesinde NATO'nun Afganistan'da kalma veya bu ülkeden çekilme kararı hakkında değerlendirmeler yapılacak.

Mevcut durumun geri çekilme için müsait görülmediği belirtilirken çekilme kararı olsa bile 1 Mayıs'a kadar kalan sürede askeri kuvvetlerin çekilmesinin lojistik anlamda da mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

NATO müttefikleri özellikle ABD Savunma Bakanı Austin'in bu konudaki görüşlerini iki günlük toplantıda dinleyecek. Çekilme veya kalma kararının büyük olasılıklı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonrasına kalacağı, martta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da konunun gündeme gelebileceği görüşü dile getiriliyor.

NATO'nun Afganistan'daki asker sayısı son yıllarda azalarak 130 binden 10 bine kadar düşmüştü.

NATO ülkelerinin savunma bakanlarının Irak hakkında ise bu ülkedeki misyonun genişletilmesi konusunda mutabakata varması bekleniyor. Böylece gelecek dönemde Irak'taki eğitim ve danışmanlık faaliyetleri için bulunan NATO askerlerinin sayısının artırılacağı öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Jens Stoltenberg, Afganistan, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı - Son Dakika


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