Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0 - Son Dakika

Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0

19.11.2020 15:29
Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0, System.String[]

Son dakika haberler: STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Hasan Cebeci (xx), Mustafa Kırbaş (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Tamer (xxx), Sefa (xxx), Oktay (xx), Selçuk (xx), Ufukcan (xxx), Polat (xx), Kaan (xxx) (Dk. 81 Hasan xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 65 Aytaç xxx), Mert (xxx) (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Hasan Cebeci (xx), Mustafa Kırbaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Tamer (xxx), Sefa (xxx), Oktay (xx), Selçuk (xx), Ufukcan (xxx), Polat (xx), Kaan (xxx) (Dk. 81 Hasan xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 65 Aytaç xxx), Mert (xxx) (Dk. 90 Batuhan), Murat Can (xxx)ÇENGELKÖY FUTBOL YATIRIMLARI: Sabri (x) - Sedat (x) (Dk. 66 Alperen x), Mertcan (xx), Fatih Sercan (xx), Burak (x), Yusuf (xx), Oğuz (x) (Dk. 60 Sefa x), Emin (x) (Dk. 80 Ferhat x), Ömer Faruk (x) (Dk. 80 Taner x), Ömer Demircan (x), Ali Özgür (x)GOLLER: Dk. 45+1 Kaan, Dk. 77 Aytaç (Nazilli Bld)SARI KARTLAR: Ufukcan, Tamer (Nazilli Bld), Sedat, Ali Özgür (Çengelköy)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, 10'uncu haftada konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Çengelköy Futbol Yatırımları'nı 2-0 mağlup ederek 1 hafta aradan sonra maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi. Nazilli Belediyespor'un golleri 45+1'inci dakikada Kaan, 77'nci dakikada Aytaç'tan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 19'a çıkarırken, Çengelköy temsilcisi 14 puanda kaldı. Maçtan önce 3 futbolcusu, 1 antrenör ve 4 personelinde koronavirüse rastlanan Nazilli Belediyespor, aldığı galibiyetle moral buldu.19'uncu dakikada konuk ekipten Mertcan'ın soldan yerden pasında Emin sert vurdu, top üst direkte patladı. 45+1'inci dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Mehmet Akif orta sahada kaptığı topu Kaan'a aktardı. Kaan, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla kaleci Sabri'yi avladı: 1-0. İlk yarı bu skorla bitti.77'nci dakikada Nazilli Belediyespor atağında Aytaç orta sahadan aldığı topla ilerleyerek rakip ceza sahasına kadar girip, sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-0. Nazilli temsilcisi sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.


Bora Füzesi, Çengelköy, Nazilli, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor - Çengelköy Futbol Yatırımları: 2-0 - Son Dakika Spor


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