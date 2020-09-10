Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor'da 4 transfer birden
Son dakika spor haberi... MİSLİ.com 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor dış transferde 3 oyuncuyla birden anlaşırken, iç transferde ise daha önce el sıkıştığı Ufukcan Engin'le sözleşme yeniledi.
MİSLİ.com 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor dış transferde 3 oyuncuyla birden anlaşırken, iç transferde ise daha önce el sıkıştığı Ufukcan Engin'le sözleşme yeniledi. Yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, Muğlaspor'un golcüsü Murat Can Bölükbaşı, Halide Edip Adıvarspor'un sol kanadı Batuhan Kayıkçı ve Bayburt Özel İdarespor'un sol beki Selçuk Hakalmaz'ı resmen renklerine bağladı.
Nazilli, Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 11:33 - Kaynak: DHA
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