Son dakika haberi... Nazilli Belediyespor'da 4 transfer birden

MİSLİ.com 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor dış transferde 3 oyuncuyla birden anlaşırken, iç transferde ise daha önce el sıkıştığı Ufukcan Engin'le sözleşme yeniledi. Yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor, Muğlaspor'un golcüsü Murat Can Bölükbaşı, Halide Edip Adıvarspor'un sol kanadı Batuhan Kayıkçı ve Bayburt Özel İdarespor'un sol beki Selçuk Hakalmaz'ı resmen renklerine bağladı.