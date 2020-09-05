Son dakika haberi... Nazilli'de aranan şüpheli polislerden kaçamadı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, polislerin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak adalete teslim edildi.

Geçtiğimiz hafta Nazilli ilçesinin Dallıca Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana gelen kasten adam öldürme olayının 2 şüphelisi yakalandı. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden 34 yaşındaki H.A. 1 Eylül günü olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmış, diğer şüpheli Y.Ç. ile ilgili arama çalışmaları başlatılmıştı. Dün gece Nazilli Yeni Mahalle Sağlık Caddesi üzerinde tespit edilen 25 yaşındaki Y.Ç., 09 CFD 99 plakalı araç ile seyir halindeyken polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymadı. Polis aracına çarparak, ekiplerden kaçmaya çalışan Y.Ç. kovalamacanın ardından kısa sürede Devlet Karayolu üzerinde durdurularak yakalandı. Yakalanan şüpheli Y.Ç. ifadesinin alınmasının sonrasında mahkemeye sevk edildi. - AYDIN