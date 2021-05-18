Yangın, saat 17.30 sıralarında Uzunçam ile Beğerli Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 kepçe, 1 dozer, 60 orman işçisi ve 5 helikopter sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle tarım alanlarına da sıçrayan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangında 8 hektar ormanlık alan ile 6 hektar da tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan yanarak zarar gördü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika