Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü

18.05.2021 20:57
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü, System.String[]

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 8 hektar orman ve yangının sıçradığı 6 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında  Uzunçam ile Beğerli Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 kepçe, 1 dozer, 60 orman işçisi ve 5 helikopter sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle tarım alanlarına da  sıçrayan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangında 8 hektar ormanlık alan ile 6 hektar da tarım  arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan yanarak zarar gördü.


- Aydın
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü
Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü

Nazilli, Yangın, Aydın, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika


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