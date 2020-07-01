Son dakika haberi! Nazilli'de karara rağmen durmak yok - Son Dakika

Son dakika haberi! Nazilli'de karara rağmen durmak yok

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin talepleri doğrultusunda koronaravirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) kalan haftaların oynanmamasını kararlaştırıp, liglerin tescil formatı ile ilgili kararını açıklamaya hazırlanırken, 3'üncü Lig...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin talepleri doğrultusunda koronaravirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) kalan haftaların oynanmamasını kararlaştırıp, liglerin tescil formatı ile ilgili kararını açıklamaya hazırlanırken, 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, bu süreçte antrenmanlara devam etme kararı aldı. Play-Off hattının 1 puan ve 2 basamak gerisinde 7'nci sırada yer alan 40 puanlı siyah-beyazlılar, her ihtimale karşı hazırlıklı olmayı tercih etti.

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Başkan Soner Yelkovan, "Nazilli Belediyespor'da futbolcularımız 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. TFF, tescil formatını açıklayıncaya kadar takımımız idmanları sürdürecek. Play-Off mücadelesi veriyoruz. İddialıyız. Hedefimiz bir üst lig. 2'nci Lig'e yükselmek için verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Bu arada Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, teknik heyet ve yönetimden süreç hakkında bilgi aldı.


- Tff
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Nazilli'de karara rağmen durmak yok - Son Dakika Spor
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