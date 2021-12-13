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Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama - Son Dakika

Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama

13.12.2021 19:53
Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından parklarda yapılan şok uygulamalarda yüklü miktarda eroin ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zehir taciri ise tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından parklarda yapılan şok uygulamalarda yüklü miktarda eroin ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı, 1 zehir taciri ise tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik operasyon ve uygulamaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta sonu uyuşturucu ticaretinin yapabileceği değerlendirilen 11 parkta şok uygulama yapıldı. Zafer Mahallesi'nde bulunan bir parkta zehir tacirinin madde satışı yaptığını tespit eden ekipler park içinde yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından K.H. isimli zehir tacirini kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinden satışa hazır hale getirilmiş fişekler halinde yüklü miktarda eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Farklı parklarda yakalanan 2 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama
Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama
Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama

Narkotik, Nazilli, Eroin, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Nazilli'de narkotik polisinden parklarda şok uygulama - Son Dakika


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