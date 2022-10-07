Son dakika haberi | NAZİLLİ'DE UYUŞTURUCU PARTİSİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberi | NAZİLLİ'DE UYUŞTURUCU PARTİSİNE 1 TUTUKLAMA

07.10.2022 21:06

Son dakika haberi: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen eve operasyon düzenleyen polis 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu partisi yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen eve operasyon düzenleyen polis 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Yaşar Yıldız (47) tutuklanırken, 7 kişi serbest kaldı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Karaçay Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen eve dün akşam operasyon düzenlendi. Polis evde bulunan ve uyuşturucu partisi düzenleyen birisi kadın olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise 20 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevke dilen şüphelilerden Yaşar Yıldız tutuklanırken, 1'i kadın 7 şüpheli ise serbest kaldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Nazilli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | NAZİLLİ'DE UYUŞTURUCU PARTİSİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | NAZİLLİ'DE UYUŞTURUCU PARTİSİNE 1 TUTUKLAMA - Son Dakika
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