Aydın haberi! Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını - Son Dakika
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Aydın haberi! Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını

07.10.2022 17:58

Gelen Aydın haberine göre Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ev sahibi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ev sahibi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Karaçay Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu partisi düzenlendiği ve uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde operasyon düğmesine basan Narkotik ekipleri evde bulunan ve uyuşturucu partisi düzenleyen birisi kadın 8 kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirerek evde yaptığı aramada ev sahibi Y.Y ait yüklü miktarda Metamfetamin maddesi ve 1 Adet tüfek ele geçirildi. Ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan 8 şüpheli emniyete götürüldü. 7 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatılırken, Uyuşturucu Madde Ticareti yapan ev sahibi Y.Y isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan Y.Y isimli şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haberi! Nazilli'de uyuşturucu partisine polis baskını - Son Dakika

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