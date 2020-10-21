Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve KOM Grup Amirliğine bağlı ekiplerince bir süredir takip ettikleri üç şahsa yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda toplam 4 adet tabanca ve bol miktarda mermi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikata başlandı. - AYDIN