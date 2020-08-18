Son dakika haberi! Nazilli Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Nazilli Emniyet Müdürlüğü son günlerde yaptığı başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan operasyonlarda birçok aranan şahıs yakalandı.

İlk olarak sabah erken saatlerde beş gün önce meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi 1997 Nazilli doğumlu S. Ö. yakalandı. Daha sonra günün ilerleyen saatlerinde birçok eve yapılan baskınla hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 1982 Uşak doğumlu M. Ö, kasten yaralama suçundan haklarında 2 ila 4 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan; 1988 Aydın doğumlu T. E., 1967 Aydın doğumlu A. A., 1972 Aydın doğumlu G. A. ile çeşitli suçlardan aranan; 1988 Aydın doğumlu E.E., 1964 Nazilli doğumlu A. S., 1990 Uak doğumlu A. D. ve 1985 Aydın doğumlu M. T. olmak üzere haklarında kesilmiş hapis cezaları bulunan toplam 9 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN