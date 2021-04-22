Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika

Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ

22.04.2021 14:20

Gelen son dakika haberlerine göre KATILDIĞI bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat ile eski sevgilisi Gaffar Aydın arasındaki 'şantaj, tehdit ve hakaret' davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Nurseli İdiz, Gaffar'ın Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini gördüm dedi.

KATILDIĞI bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Nazlı Hamarat ile eski sevgilisi Gaffar Aydın arasındaki 'şantaj, tehdit ve hakaret' davasında tanık olarak dinlenen oyuncu Nurseli İdiz, Gaffar'ın Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini gördüm dedi.

Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası olduğunu öne sürdüğü Gaffar Aydın'a karşı tehdit ve hakaret suçlarından, Gaffar Aydın'ın da şantaj suçlamasıyla yargılandığı davaya bugün devam edildi.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki-sanık Nazlı Hamarat katılırken, Gaffar Aydın gelmedi.

MESAJLARI GAFFAR KENDİ KENDİNE GÖNDERMİŞTİR

Tanıkların dinlendiği duruşmada Alpay Aydın,Tarafları tanırım. Beni arkadaşım aradı, 'Biliyor musun Gaffar, Nazlı'nın özel yazışmalarını ve fotoğraflarını başka insanlara yolluyor' dedi. Ben de Nazlı'yı aradım haberin var mı diye. Foto ve yazışmaların kendisine ait olduğunu, ancak bunları ayrıldığı erkek arkadaşının ısrarından vazgeçirmek için böyle şeyler yaptığını söyledi. Gaffar da bu yazışma ve fotoğrafları ele geçirerek, şantaj yapmış.Bunları basına vermekle tehdit etmiş. Benim Nazlı'nın şantaj ve tehdit mesajları çektiğine dair bilgim yok. Ancak böyle bir şey varsa da mesajları Gaffar kendi kendine göndermiştir dedi.

GAFFAR NAZLI'NIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Tanık Nurseli İdiz de Nazlı ve Gaffar benim evimde tanıştı. Nazlı'nın Gaffar'la tanıştıktan yaklaşık 6 ay sonra hamile olduğunu öğrendik. Daha sonra Gaffar bebeğin babasını olmadığını söyledi. Nazlı'nın onurunu rencide etti. Bir araya geldiklerinde Nazlı'nın fotoğraflarını çektiğini hem gördüm hem duydum. Birbirlerinin telefon şifresini biliyor olabilirler. Gaffar zaman zaman ortaya çıkar sonra kaybolurdu. Çocuğun babası olduğunu bazen kabul eder, bazen inkar ederdi. Ben Nazlı'nın Gaffar'a tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini düşünmüyorum diye konuştu.

MÜVEKKİLİM KORKU İÇİNDEDİR

Müşteki sanık Gaffar Aydın'ın avukatı ise, Dosyada bütün deliller toplandı.Müvekkilimin babalık hususundaki beyanları davayı ilgilendirmektedir. Müvekkilime aile mahkemesinde koruma kararı çıkarttık. Karşı tarafın ilk eşinin vahşice öldürülmesi nedeniyle benim müvekkilim korku içindedir. Müvekkilimin beraatini ve karşı tarafında cezalandırılmasını talep ederiz dedi.

Nazlı Hamarat'ın avukatı da Çocuğun sahiplenmesi olayı işin özünü temsil etmektedir. Birleşen dosyada Gaffar'ın görüntüleri aldığı ikrar edilmiştir. Karşı tarafın cezalandırılmasını talep ederiz şeklinde konuştu.

BENDEN İZİNSİZ DNA TESTİ YAPTIRDI

Daha sonra söz alan Nazlı Hamarat, Benden izinsiz çocuğumun saçını ve tükürüğünü alarak DNA testi yaptırdı. Bana ait özel mesaj ve fotoğraflarla şantaj yaptı. Ben şantajı kabul etmeyince bunları basına verdi diyerek, tehdit suçlamasını kabul etmedi. Duruşma ertelendi.

EŞİMİN ÖLDÜRÜLMESİNİ KENDİSİNE BAĞLADI

Nazlı Hamarat duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Gaffar Aydın'ı tehdit etmediğini belirterek, Gaffar bey eşimin vahşice öldürülmesini kendisine bağladı. Benim telefonumu alarak, kendisine mesaj attı ve sanki ben atmışım gibi adli makamlara başvurarak bana dava açtı. Ben de özel hayatımı basına sızdırdığı için dava açtım dedi.

Nurseli İdiz de Ben ikisini de uzlaştırmaya çalıştım. Başından beri çekişmeli bir ilişkiydi. Siz bir kadını çocuk benden değil diye rencide ederseniz, o da DNA vermeyebilir. Nazlı benim manevi kızım, çocuğu da manevi torunum gibidir. Gaffur koruma kararı aldırmış, biz iki kadın bir çocuk aynı evde yaşıyoruz. Biz kimiz ki öldürteceğiz. Dava gülünç bir hala geldi diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, 'tehditö, 'şantajö ve 'hakaretö suçlamasıyla dava açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'ın kendisine, Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Nazlı Hamarat'ın eski eşi, iş insanı Emir Cevdet Şaşmaz, geçen aylarda Ukrayna'da boğazı kesilerek öldürülmüştü.

Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ
Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: NAZLI HAMARAT VE GAFFAR AYDIN DAVASINDA NURSELİ İDİZ TANIK OLARAK DİNLENDİ - Son Dakika


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