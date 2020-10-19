Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada

19.10.2020 11:33

Son dakika haber: Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada Ortalık savaş alanına döndü, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı Bursa'da eğlence mekanında garson ile müşteri arasında hesap tartışması çıktı.

Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Ortalık savaş alanına döndü, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

BURSA - Bursa'da eğlence mekanında garson ile müşteri arasında hesap tartışması çıktı. Diğer müşterilerin kavgaya dahil olmasıyla sandalye, şişe ve yumruklar havada uçuştu. Sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, olaylara karışıp maske ve mesafe kurallarına uymayanlara 7 bin 200 lira ceza kesildi.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi

Edinilen bilgiye göre, bir aile grubu eğlence mekanına geldi. Aile fertleri bir süre eğlendikten sonra hesap istedi. Çalışan garsonlardan biri bu kişinin yanına giderek hesabınız "2 bin 500 lira" dedi. Misafir olan kişi "2 bin 500 TL hesap mı olur diyerek garsonla tartışmaya başladı. Tartışmadan rahatsız olan müşteriler ise bu duruma tepki gösterdi

"Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git"

Bu sırada tartışma yaşanan masanın arkasında oturan bir kişi, "Neden bağırıyorsun, hesabını öde çek git " diyerek, tepkisini dile getirince bu sefer ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine ikili, sandalye, şişe ve yumruklarla birbirini darp etti. Diğer müşterilerin de araya girmesiyle kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı

Restorandaki kavgada sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler alkollü mekandaki kavgayı büyümeden önlerken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Polis ekipleri, kavga edip maske ve mesafe kuralına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesti. Kavga sırasında eğlence mekanında hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada
Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Polis, Bursa, Savaş, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ne maske, ne de mesafe...Eğlence mekanının savaş alanına döndüğü kavga kamerada - Son Dakika

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