Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı - Son Dakika
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Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı

12.10.2022 19:46

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşanan olayda bir şahıs kızını sopayla döverek hastanelik etti. Başına 10'dan fazla dikiş atılan kadının dayak yeme sebebi ise şaşkınlık yarattı. Şahsın kızını, "Neden çalışmıyorsun" diye dövdüğü öğrenildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde babası tarafından dövülen kadın gözünü hastanede açtı. 5 kişilik ailesiyle birlikte 1 yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye gelen Rujbin T. isimli kadın, 2 aylığına memleketine gitti. Yeniden Kocaeli'ye dönen kadın eve geldiği gün babası Necman T. ile tartışmaya başladı.

"NEDEN ÇALIŞMIYORSUN?" DİYEREK DAYAK ATTI

İddiaya göre Necman T. kızı Rujbin T.'ye "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. Öfkeden deliye dönen baba eline aldığı sopayla kızına saldırdı. Necman T. kızının başına defalarca sopayla vurarak yaraladı.

KAFASINA 10'DAN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen polis ekipleri öfkeli babayı gözaltına aldı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rujbin T.'nin başına 10'dan fazla dikiş atıldı. Rujbin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

YORUMLAR
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Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti Kızının, 'Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?' sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti
Kaynak: İHA

Dilovası, Hakkari, Kocaeli, Mimar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Babasının, 'Neden çalışmıyorsun?' diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı - Son Dakika
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