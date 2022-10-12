Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde babası tarafından dövülen kadın gözünü hastanede açtı. 5 kişilik ailesiyle birlikte 1 yıl önce Hakkari'den Kocaeli'ye gelen Rujbin T. isimli kadın, 2 aylığına memleketine gitti. Yeniden Kocaeli'ye dönen kadın eve geldiği gün babası Necman T. ile tartışmaya başladı.
İddiaya göre Necman T. kızı Rujbin T.'ye "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" diyerek bağırmaya başladı. Öfkeden deliye dönen baba eline aldığı sopayla kızına saldırdı. Necman T. kızının başına defalarca sopayla vurarak yaraladı.
Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen polis ekipleri öfkeli babayı gözaltına aldı. Yaralı kadın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rujbin T.'nin başına 10'dan fazla dikiş atıldı. Rujbin T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Babasının, 'Neden çalışmıyorsun?' diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı - Son Dakika