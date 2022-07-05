Son dakika haberi... "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 gözaltı

05.07.2022 09:14
Son dakika haberi... "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 gözaltı

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı "Nefes" operasyonunda Adana'da 4 kişi gözaltına alındı.

6 ay süren takip sonucu 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri de, operasyon çerçevesinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Operasyonda çok miktarda da tütün mamulü ele geçirildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... 'Nefes' operasyonunda Adana'da 4 gözaltı - Son Dakika

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