Son dakika haberi... Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunca Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde, farkındalık oluşturmak amacıyla "temizlik" konulu tiyatro oyunu sahnelendi.

Yaban hayvanlarının korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, belediye bünyesindeki çeşitli kurslarda eğitim gören 150 kadın katıldı.

Sahildeki çöpleri toplayan kadınlar, müzik eşliğinde halay çekti. Kadınlar, daha sonra Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğunun "temizlik" konulu oyununu izledi.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, gazetecilere, Nemrut Krater Gölü'nün korunması için farkındalık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Etkinliğe katılan kadınların birçoğunun Nemrut'u ilk kez gördüğünü anlatan Dayan, "Belediye bünyesinde açılan 40'a yakın el sanatları kursuna katılan kadınlarımız, salgın nedeniyle evlerinden çıkamıyorlardı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan Kübra Kınay ise Bitlis'te yaşadığını ve ilk kez Nemrut Krater Gölü'ne geldiğini belirterek, "Görülmesi gereken çok güzel bir yer. Herkesin bu güzelliği görmesini tavsiye ederim." diye konuştu.