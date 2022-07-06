Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu 'ya giden bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Ramechhap Bölge Polisi Raj Kumar Theeng yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybettiğini aktardı. Kazada yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Nepal'de korkutan kaza: 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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