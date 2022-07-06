Son dakika haberi | Nepal'de korkutan kaza: 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nepal'de korkutan kaza: 13 ölü, 19 yaralı

06.07.2022 09:57

Son dakika haberleri... Nepal'in Ramechhap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Nepal'in Ramechhap bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Nepal'in Ramechhap bölgesinde başkent Katmandu'ya giden bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Ramechhap Bölge Polisi Raj Kumar Theeng yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise Dhulikhel Hastanesinde tedavi gördüğü esnada hayatını kaybettiğini aktardı. Kazada yaralanan 19 kişinin tedavisi Dhulikhel Hastanesinde devam ediyor. Polis olayın ardından yaptığı açıklamada, kaza nedeninin henüz netlik kazanmadığını duyurdu.

(Muhammed Rabah/İHA)

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Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı Nepal'de yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı
Kaynak: İHA

Katmandu, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nepal'de korkutan kaza: 13 ölü, 19 yaralı - Son Dakika

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