Son dakika haberi: Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento oturumuna başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento oturumuna başladı

07.03.2021 21:33
Son dakika haberi: Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento oturumuna başladı, System.String[]

Son dakika haberler: Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento, Başbakan Khadga Prasad Oli ve hükümetinin geleceğini belirleyecek oturumuna başladı.

Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento, Başbakan Khadga Prasad Oli ve hükümetinin geleceğini belirleyecek oturumuna başladı.

Nepal'de parlamento, Yüksek Mahkemenin 23 Şubat'ta aldığı kararın ardından, Başbakan Khadga Prasad Oli ve hükümetinin geleceğini belirleyecek oturumu başlattı.

Parlamentodan henüz bir karar çıkmadığı bildirilirken, Oli'nin kendi partisi olan iktidardaki Nepal Komünist Partisindeki bölünmeler sonucunda güvenoyu alamayacağı ve bunun Başbakanı istifaya zorlayacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan uzmanlar, ülkede yeni hükümet kurulma sürecinin kısa sürede tamamlanmayacağı öngörüsünde bulunurken, bu belirsizlik durumunun ise ülkedeki istikrarsızlığı artıracağını belirtiyor.

Nepal'de binlerce kişi 23 Şubat'ta parlamentonun yeniden görevlendirilmesinin ardından kutlamalar yapmıştı

Nepal'de binlerce hükümet karşıtı protestocu, Yüksek Mahkemenin 23 Şubat'ta aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesine ilişkin kararını sevinçle karşılamıştı.

Başkent Katmandu'da toplanan binlerce gösterici, Yüksek Mahkemenin Başbakan Khadga Prasad Oli'nin önerisi üzerine Aralık 2020'de feshedilen parlamentoyla ilgili kararının ardından gösteri düzenlemişti.

Göstericiler, Yüksek Mahkemenin dün aldığı parlamentonun yeniden görevlendirilmesi kararı lehine slogan attı ve Oli'nin görevden alınmasını talep etmişti.

Nepal Komünist Partisinin 3 yıl önce seçimleri kazanması üzerine Başbakanlık koltuğuna oturan Oli, ülkeyi siyasi krize sürüklemesi öngörülen parti içi iktidar mücadelesi ile muhalefetin, yolsuzluk ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusundaki eleştirileri üzerine Aralık 2020'de kabine toplantısından sonra parlamentonun feshedilmesi önerisini, Devlet Başkanı Bidya Devi Bhandari'ye sunmuştu.

Başbakan Oli'nin önerisi üzerine parlamento, 20 Aralık 2020'de feshedilmişti.

Ülkede genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.

Yüksek Mahkeme dün parlamentonun feshinin anayasaya aykırı olduğuna ve yeniden görevlendirilen parlamentonun 13 gün içinde toplanması gerektiğine hükmetmişti.

Nepal son yıllarda sık sık Başbakan Khadga Prasad Oli'nin hükümetine karşı protestolara sahne oluyordu.

Parlamento, Başbakan, Hükümet, Nepal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Nepal'de Yüksek Mahkeme tarafından yeniden görevlendirilen parlamento oturumuna başladı - Son Dakika


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