Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.