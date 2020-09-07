Son dakika haberi... Netflix, tepki çeken diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı - Son Dakika

NETFLİX, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararının tebliğ edilmesinin ardından çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan diziyi Türkiye kataloğundan kaldırdı.

Türkiye'de 'Minnoşlar' adıyla yayına girecek olan, Netflix'in yeni dizisi, sosyal medyada tepki çekti. 11 yaşındaki kızın hikayesini anlatan ve çocuk istismarı görüntüleri içerdiği gerekçesiyle tepki toplayan Fransız dizisi ile ilgili RTÜK harekete geçti. Geçen haftaki RTÜK kararının Netflix'e tebliğ edilmesi ile birlikte dizi, Türkiye kataloğundan kaldırıldı. Tepki çeken dizi, Türkiye'de yayına girmeyecek.