Son dakika haberi: Nevşehir Belediyespor 5 futbolcuyu kadrosuna kattı

Nevşehir Belediyespor, ara transfer döneminde 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor ligin ikinci yarısında sahaya daha iddialı bir kadroyla çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör Özgür Zengin'in raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı alan kulüp, Bayrampaşaspor'dan Mehmet Kaan Türkmen ve Batuhan Ekinci, Çorumspor FK'den Semih Acar, Çatalcaspor'dan Mustafa Coşkun ve Bergama Belediyespor'dan İbrahim Kaya'yı kadrosuna kattı.

28 Ocak'ta deplasmanda Fatsa Belediyespor ile karşılaşacak Nevşehir ekibi, yeni transferlerin de katılımıyla hazırlıklarını sürdürüyor.