Son dakika haberi... Nevşehir'de arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Nevşehir'de arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı

28.02.2022 16:02
Son dakika haberi... Nevşehir'de arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı

Son dakika haber: Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanması için istihbari, yol kontrol ve denetleme noktalarında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda adli makamlarca çeşitli suçlardan Yakalama Kararları ile aranan 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan "Basit Yaralama" suçundan aranan ve hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Şantaj" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma- Tehdit" suçlarından aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs, Nafaka Hükümlerine Uymamak suçundan 1 şahıs, Ailenin Korunması Tedbirinin İhlali suçundan 1 şahıs ve "Borçlunun Ödeme Şartının İhlali" suçundan 1 şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. - NEVŞEHİR

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Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Nevşehir'de arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nevşehir'de arama kararı bulunan 7 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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