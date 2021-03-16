Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan 69 yaşındaki C.Ç'den bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, C.Ç'yi banyoda ölü buldu.

Düşme sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen C.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.