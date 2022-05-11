Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

11.05.2022 10:47
Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

Son dakika haberi: Nevşehir'de parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan erkek cesediyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de parçalanıp yakıldıktan sonra araziye gömülü bulunan erkek cesediyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Göre beldesi yakınlarındaki arazide, 6 Mayıs'ta parçalanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, cesedin, kentte kendisinden bir süredir haber alınmayan Ü.O. olabileceği değerlendirildi.

Polis ekipleri, olayla ilgileri olabileceği şüphesiyle G.S, G.G. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki cesetten alınan DNA örneklerinin kimlik tespiti için incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı
Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı
Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

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Cumhuriyet, Nevşehir, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı - Son Dakika


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