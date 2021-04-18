Nevşehir'de çatı yangını korkuttu - Son Dakika

- Nevşehir'de çatı yangını korkuttu

NEVŞEHİR - Nevşehir'de bu akşam saatlerinde bir apartmanında çatı katında çıkan yangın büyümeden Nevşehir Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.

Nevşehir'de bu akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesinde bir apartmanın çatı katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartman sakinleri tarafından İtfaiye Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.