Son dakika haberi | Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Nevşehir'de firari hükümlü jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.S'nin ilçedeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.S, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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