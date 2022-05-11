Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

11.05.2022 16:27
Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde meydana gelen hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Dadağı köyünde meydana gelen hırsızlık olayı kısa sürede aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dadağı köyünde nitelikli hırsızlık olayı meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine araştırma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli hırsızlık olayını Ö.E. ve G.E.'nin yaptığını belirledi. Çalınan malzemeler ile birlikte yakalanan G.E. ve Ö.E. Jandarmada ki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR

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Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Nevşehir'de hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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