İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı

07.10.2022 01:16

Nevşehir'de, içinde sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucunda yakalandı.

Nevşehir'de, içinde sağlık personeli ve hastanın bulunduğu ambulansı kaçıran şüpheli polisin kovalamacası sonucunda yakalandı.

Gülşehir ilçesinden hasta nakleden B.K. idaresindeki 50 AAC 336 plakalı ambulans, Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde, görevlilerin hastayı indirmeye çalıştığı sırada direksiyona geçen M.S. tarafından kaçırıldı.

İsimleri öğrenilemeyen bayan sağlık personeli ve hastanın içinde bulunduğu ambulansla Avanos ilçesi istikametine yönelen M.S, Zübeyde Hanım Caddesi'nde kırmızı ışıkta ve kavşakta bekleyen üç farklı araca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ekipleri kaçırılan ambulansı takibe başladı.

Emniyet ekiplerinin durdurmaya çalıştığı ambulans, Karayolları 67. Şube Şefliği Şantiyesi alanına girdi.

Ambulansın alandaki prefabrik yapıya çarparak durması üzerine polis, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen M.S'yi yakaladı.

Kazayı yara almadan atlatan hasta ve sağlık personeli olay yerine gelen bir başka ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerince, aynı hastanede ayakta tedavisi yapılan M.S, emniyete götürülmek üzere araca bindirilirken gazetecilerin "ambulansı neden kaçırdınız" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Ambulansın çarptığı araçlardan 71 ACP 208 plakalı aracın sürücüsü Yasin Yıldız, "Kırmızı ışıkta bekliyordum, sol tarafımda da araç vardı. Ambulans aramızdan geçmeye çalışırken bize çarptı." diye konuştu.

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HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI HASTANIN BULUNDUĞU AMBULANSI KAÇIRAN ŞİZOFRENİ HASTASI, TAKİPLE YAKALANDI İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı İçerisinde hasta ve sağlık personeli olan ambulansı kaçırdı
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İçinde hasta bulunan ambulansı kaçıran şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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