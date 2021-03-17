Son dakika haberi: Nevşehir'de "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Nevşehir'de "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı
17.03.2021 13:35
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından, "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik 55 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Nevşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, "POS cihazı ve çek-senet tefeciliği"ne yönelik 55 ilde düzenlenen operasyon kapsamında Nevşehir'de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "tefecilik" operasyonu düzenlendi.
Operasyon kapsamında Nevşehir'de, "POS cihazı ile tefecilik ve çek-senet tefeciliği" yaptıkları belirlenen iki şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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