Son dakika haberi... Nevşehir'de sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacıbektaş ilçesinde bir kişi, görme bozukluğu ve kusma şikayetiyle Hacıbektaş Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi edilen kişinin ilçede İ.T'den aldığı içkiyi tükettikten sonra rahatsızlandığını belirtmesi üzerine polis söz konusu şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

İ.T'nin evinde 15 litre etil alkol ile çeşitli ebatlarda çok sayıda pet şişe ve bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.