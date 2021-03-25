Son dakika haberi... Nevşehir'de terör örgütü üyesi 2 yabancı uyruklu yakalandı

Son dakika habere göre Nevşehir'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/YPG üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir'de, terör örgütleri DEAŞ ve PKK/KCK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan Suriye uyruklu A.E.V'nin, bir dönem PKK/KCK/PYD/YPG içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Polise müracaatta bulunan Suriye uyruklu R.M'nin, boşandığı kocası M.M.A.M'nin DEAŞ üyesi olduğu yönündeki ihbarını da değerlendiren ekipler, 2 adrese operasyon düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. İkametlerdeki aramada, kurusıkı tabanca ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine gönderildi.

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