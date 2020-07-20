Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan "Kayaşehir" turizme açıldı - Son Dakika

Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan "Kayaşehir" turizme açıldı

Son dakika güncel haberine göre Nevşehir'de, 2014'teki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi "Kayaşehir"in turizme açılması dolayıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla tören düzenlendi.

Nevşehir'de, 2014'teki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan kayadan oyma tarihi "Kayaşehir"in turizme açılması dolayıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla tören düzenlendi.

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Nevşehir Kalesi surlarının arasında gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, Nevşehir'in, il oluşunun 66'ncı yılında önemli bir turizm merkezine kavuştuğunu belirtti.

Kayaşehir'in de bölgedeki eski yerleşim alanlarının temizlenmesi sırasında ortaya çıkan benzersiz bir turizm varlığı olduğunu belirten Ersoy, alandaki arkeolojik kazılarda, dünyanın en büyük yeraltı yerleşim alanı olduğuna dair veriler elde edildiğini vurguladı.

Türkiye'de kazma vurulan her alanda tarihi değerlerle karşılaşmanın mümkün olduğunu belirten Ersoy, "Su borusu döşemek için kazı yapıyorsunuz, altından antik kent çıkıyor. Denizin metrelerce altından tünelle raylı sistem geçiriyorsunuz, kadim batıklar ve hazineler bulunuyor. Otel inşasına başlıyorsunuz dünyanın en benzersiz mozaiklerinden biriyle yüz yüze geliyorsunuz. Ülkemizde kazma vurulan her bir karış topraktan asırlık medeniyet miraslarının çıkmasına o kadar alıştık ki artık şaşırmıyoruz." dedi.

Birinci etap olarak belirlenen 120 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında, 6'ncı yüzyıla tarihlenen Manastır ve 12'nci yüzyılda yapılan Bizans Kilisesi'nin gün yüzüne çıktığını ifade eden Ersoy, su yolları, kaya oyma mezarlar, tüneller, barınma mekanları gibi askeri, dini ve sosyal yaşam alanlarının ortaya çıkarıldığını kaydetti.


Alandaki çalışmalarda elde edilen toplam 1271 parça tarihi eserin de Nevşehir Müzesi'nde koruma altına alındığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:


"Bu şehir kültürel dokusuyla ve medeniyetler tarihi noktasında barındırdığı muazzam zenginliklerle Türkiye'nin ve dünyanın en özel bölgelerinden birisi. Nitekim bugün de yine dünyada benzeri olmayan bir kültür varlığının ülke turizmine kazandırılması vesilesiyle bir aradayız. Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir, gerçekleştirilen temizleme ve düzenleme çalışmaları sonrası yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Anadolu toprağı, insanlık tarihinin tam ve eksiksiz tanığı olarak biriktirdiği sayısız hatırayı yine insanlıkla cömertçe paylaşmaya devam ediyor. Bizler de bu değerleri ülkemize kazandırmak, tüm dünyayla paylaşmak ve koruyarak gelecek nesillerimize ulaştırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Nevşehir Kalesi artık Kayaşehir ile birlikte çok farklı bir kimlik kazanmış, bölge ciddi bir cazibe merkezi konumuna yükselmiştir. Ben Nevşehir Belediye Başkanı Sayın Rasim Arı'ya ve mesai arkadaşlarına bu titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Ülkemize ve Nevşehir'e hayırlı olmasını diliyorum."

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın konuşmalarının ardından açılış kurdelesi Bakan Ersoy ve katılımcılarca kesildi.

Kültür ve Turizm Bakanı, Kayaşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Nevşehir'de tesadüfen ortaya çıkarılan 'Kayaşehir' turizme açıldı - Son Dakika
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